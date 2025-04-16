Дмитрий Гордон показался в компании Аллы Пугачевой в ресторане: 'Какое счастье'

Журналист поздравил певицу с важным праздником.

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал архивные фотографии, где он находится в компании Аллы Пугачевой. Эти снимки он обнародовал в честь ее 76-летия.

Так, фото были сделаны много лет назад. На них Гордон и Пугачева позируют в ресторане за столом.

Не упустил Гордон и возможности поздравить примадонну, которая осудила полномасштабное вторжение России в Украину и выехала из страны-агрессор, со знаменательным днем.

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"Они там наверху меняются, и этот никуда не денется, а она столько лет и светит, и греет, и радует, и надежду дает! Как много кумиров бесповоротно испортили себе некрологи, как мало остались просто людьми! Какое счастье, что она, как всегда, там, где свет и добро! С днем рождения, Алла Борисовна", - написал журналист.

Напомним, ранее Галкин удивил молодым видом жены на новом фото и поздравил ее с днем рождения.

Он написал: "С днем рождения, любимая!". Сама исполнительница уже ответила мужу: "Ты самый лучший! Люблю".

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