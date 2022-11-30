Он был главным героем всех предыдущих частей.

Российский актер и телеведущий Иван Ургант не будет сниматься в девятой части фильма "Елки". Такое решение принял новый продюсер проекта Евгений Кулик.

Также в картине не будет Сергея Светлакова, который, хоть и молчит о войне, или, как ее называют в России, "спецоперации", но долгие годы критиковал Путина и говорил, что не голосовал за него.

Вот как Иван Ургант прокомментировал свое изгнание из "Елок-9":

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"Честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в "Елках". Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что, может быть, еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано "Евгений Кулик".

Что Ургант говорил о войне в Украине

Отметим, что 24 февраля 2022 года Иван Ургант сделал у себя в блоге публикацию со словами: "Страх и боль. Нет войне". В иллюстрации он добавил черный квадрат.

После этого Телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" сообщал, что поступило указание закрыть программу "Вечерний Ургант". Сам Иван покинул Россию, заявив, что едет в отпуск.

Напомним, ранее Потап заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему звонил Ургант и со слезами просил прощения за свою страну. Но российский телеведущий на это отреагировал и заявил, что это ложь.

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