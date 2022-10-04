Телеведущий сказал, что действительно звонил украинскому рэперу, но рыданий в трубку не было.

Российский телеведущий Иван Ургант оправдался за свой звонок рэперу Потапу. Недавно музыкант рассказал, что россиянин звонил ему после полномасштабного вторжения, рыдал в трубку и просил прощения за свою страну. Сейчас Ургант решил внести ясность в данную ситуацию и подчеркнул, что все было не совсем так. Его оправдание публикуют российские СМИ.

"Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил", - цитируют в СМИ слова Ивана Урганта.

Однако он не уточнил о чем именно говорил с украинским музыкантом Потапом.

Видео дня

Иван Ургант о войне в Украине

Российский телеведущий 24 февраля 2022 года в своем блоге обнародовал черный квадрат, под которым написал: "Страх и боль. Нет войне".

Примечательно, что именно после этого Урганта перестали транслировать на пропагандистском Первом канале, где ранее его выпуски выходили в прайм-тайме.

Напомним, Потапа раскритиковали за то, что он якобы пытался пересидеть войну за границей. На это музыкант ответил хейтерам и показал, как вступал в терроборону.

Вас также могут заинтересовать новости: