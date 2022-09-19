Своему правилу "держать лицо при любых обстоятельствах" королева изменила только раз.

Долг - главный принцип жизни Елизаветы II, даже когда речь шла о самых близких. Семья для нее - самые большие скандалы и самые большие радости, и даже самые громкие скандалы она прошла с достоинством.

Как говорится в сюжете ТСН, королева Британии прожила в браке счастливую жизнь с любимым мужчиной.

Елизавета II - мать четверых детей, которая соблюдала аристократические правила воспитания, в частности такого как "детей должно быть видно, но не слышно". Старший сын принц Чарльз учился в закрытой школе. Королева с мужем часто уезжали в длительные заграничные турне, о том, чтобы брать с собой детей, тогда и речи не шло. И когда через много лет их невестка принцесса Диана откажется ехать за границу без маленького сына, в семье будут воспринимать это как очередную ее выходку.

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Королевское правило "держать лицо и никогда не выносить на публику личное" регулярно нарушала принцесса Диана. Брак Дианы и Чарльза разваливался. Сначала это было очевидно только для семьи, но позже о монарших скандалах узнает весь мир. Диана тайно надиктовала автобиографическую книгу, в которой откровенно рассказала об измене мужа с многолетней любовницей Камиллой Паркер. Чарльз ответил, открыв внебрачные связи жены. Позже королева таки дала им разрешение на развод.

Когда принцесса Диана погибла в автокатастрофе вместе с любовником, королева попыталась избежать очередного скандала. Поклонники леди Ди несли цветы к королевскому дворцу, а Елизавета II молчала. Через неделю королева с мужем вернулись в Букингемский дворец. Она впервые обратилась к нации не только как королева, но и как бабушка внуков, потерявших маму.

Еще один сын королевы принц Эндрю попал в скандал буквально в прошлом году, когда американка обвинила его в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 20 лет назад. Принц все возразил, но смог уладить дело, внеся пожертвования в фонд американки Джюфре. Королева лишила его воинских званий и титула.

Елизавета II была едва ли не единственной, кто мог повлиять на внука - принца Гарри, который в свое время был дебоширом и героем скандальных хроник. Даже когда он женился, скандалы не прекратились. После пышной свадьбы и рождения первенца жена Гарри Меган Маркл обвинили королевскую семью в жестокости и даже расизме. Все завершилось отъездом молодой семьи в США.

Своему правилу "держать лицо при любых обстоятельствах" королева изменила только раз - когда весь мир увидел слезы в ее глазах на церемонии прощания с любимым мужем Филиппом. Она пережила его лишь на 1,5 года.

Елизавета II скончалась: подробности смерти королевы Британии

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября.

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