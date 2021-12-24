Певица расстроилась, что не стала судьей на шоу "Поют все".

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, призналась, какой самый главный вывод сделала для себя после всех событий этого года.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Я поняла, как важно балансировать между разными сферами жизни и несколькими проектами одновременно, потому что иногда срабатывает не тот, на который рассчитываешь", – отметила певица.

При этом она назвала свое самое большое разочарование 2021-го: "Самый большой факап в этом году – признаюсь честно, сожалею, что не смогла синхронизировать графики и стать судьей шоу "Поют все".

Читайте также"Как нарисованный": Дзидзьо засветился с холостячкой Никитюк и "задел" бывшую (фото)Также певица поделилась, чем она гордится: "Своими новыми песнями. Самая любимая, как и путешествие, всегда крайняя, и это "Любовь любовь"

Ранее сообщалось, как SLAVIA сходила на свидание с Дзидзьо и поделилась воспоминаниями о прошлом.

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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