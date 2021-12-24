Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, призналась, какой самый главный вывод сделала для себя после всех событий этого года.
Об этом она рассказала в своем Instagram.
"Я поняла, как важно балансировать между разными сферами жизни и несколькими проектами одновременно, потому что иногда срабатывает не тот, на который рассчитываешь", – отметила певица.
При этом она назвала свое самое большое разочарование 2021-го: "Самый большой факап в этом году – признаюсь честно, сожалею, что не смогла синхронизировать графики и стать судьей шоу "Поют все".
Читайте также"Как нарисованный": Дзидзьо засветился с холостячкой Никитюк и "задел" бывшую (фото)Также певица поделилась, чем она гордится: "Своими новыми песнями. Самая любимая, как и путешествие, всегда крайняя, и это "Любовь любовь"
Ранее сообщалось, как SLAVIA сходила на свидание с Дзидзьо и поделилась воспоминаниями о прошлом.
Дзидзьо и SLAVIA: развод
В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.
Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".
В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.