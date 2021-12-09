Бывшая жена артиста рассказала, на каком этапе находятся их отношения, и намекнула на совместную песню с Дзидзьо.

Бывшая жена украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, известная под сценическим псевдонимом SLAVIA, рассказала о новом этапе в отношениях с артистом. Она сходила с ним на свидание и поделилась воспоминаниями о прошлом.

SLAVIA показала на своей странице в Instagram фото из ресторана и рассказала, что она и Дзидзьо "сделали хорошее дело" и решили это отпраздновать.

Также певица разместила архивный клип с бывшим мужем и написала о нынешнем этапе в их отношениях. По словам SLAVIA, она и Дзидзьо много прошли вместе.

"Каждые отношения проходят определенные этапы. У нас с Михаилом сейчас этап благодарности. Мы много прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близкие и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только самого лучшего", - написала певица.

Кроме этого SLAVIA рассказала, почему она поделилась архивным видео, на котором она поет вместе с Дзидзьо. Тогда они исполнили песню "Vivo per lei" на итальянском и испанском языках. По словам певицы, этот момент является одним из многих хороших воспоминаний того времени. Также она намекнула, что их творческий тандем может воссоединиться.

"Я всегда хотела, чтобы Михасик вернулся к себе настоящему, к своему естественному тембру голоса. Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне, и других дуэтах, которые, возможно, еще услышите...", - написала бывшая жена певца.

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили расстаться после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, певица заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба". Недавно Дзидзьо рассказал, как поделил имущество с экс-женой.

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Автор: Виолетта Орлова