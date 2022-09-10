Туда телеведущая переехала после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина сообщила, что с сыном Александром покидает Германию. В этой стране они находились с тех пор, когда РФ полномасштабно напала на Украину. Сейчас звезда решила, что она хочет быть поближе к Родине. Поделилась этим Маша в своем Instagram-блоге.

"Мы с Александром приняли решение переехать из Германии поближе к дому...", - сообщила звезда.

Куда именно они направились - неизвестно. После этого Мария опубликовала короткое видео, и написала, что готова к новой главе в своей жизни.

Видео дня

К слову, перед тем, как покинуть Германию, Ефросинина с сыном Сашей отправилась в музей. Восьмилетний мальчик задавал родительнице очень много философских вопросов.

"За шесть залов с выдающимися шедеврами мой мозг был атакован следующими вопросами этого мальчика: "Кто изобрел любовь? За что люди убивают других людей? Если Бог есть на картинах, то он существует, тогда почему же ни там, ни в реальной жизни он не предотвращает убийства?", - поделилась автор YouTube-канала.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, что изменилось в их отношениях с мужем за месяцы разлуки.

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