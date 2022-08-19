Телеведущая утверждает, что ее супруг Тимур Хромаев очень сильно изменился.

Украинская телеведущая Мария Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля покинула родную страну. Она уехала в Европу, откуда занималась волонтерством и помогала соотечественникам, попавшим в беду. Сейчас женщина вернулась на Родину. В эфире "Сніданку з 1+1" Маша решилась рассказать, как изменились ее отношения с мужем Тимуром Хромаевым за это время.

"Я много раз говорила о том, что я уехала ради детей. Если бы ни дети, я бы никуда не ехала. Во-первых, День независимости. Во-вторых, я соскучилась сильно. В третьих, моему мужу дали увольнение из добровольческого отряда, у него ротация, я села и приехала сюда", - рассказала Ефросинина.

Женщина подчеркивает - заметила, как сильно ее муж изменился за эти месяцы.

"Он сильно изменился. Он больше в себе. То, что он видит, и то, что он говорит: "Маша, там совсем другая жизнь. Там все по-другому". Я все жду, что он немного отойдет, разговорится и расскажет больше подробностей. А если по такому жизненному, то ему не нравится, что я похудела. Сказал: "Да что это такое?", - добавила Мария.

Однако детей она не решилась везти в Украину. Сейчас они находятся в Европе с бабушкой.

"Она (мама Маши, - ред) мне помогает. Собственно, дочь тоже помогает с Сашей. Я приехала на разведку", - сказала основательница благотворительной организации "Фонд Маша".

Напомним, подруга Маши Ефросининой Оля Полякова также приехала в Украину этим летом. Сейчас она решилась привезти в Киев детей и поделилась радостными кадрами, снятыми во время пересадки на пути домой.

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