Она сейчас наслаждается тишиной в маленьком поселке.

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil будет представлять Украину на "Евровидении-2024", рассказала о своем переезде из столицы.

Оказалось, что исполнительница сейчас находится на Франковщине со своим парнем из-за которого и решилась поменять место жительства.

"Я жила в Киеве довольно долго, но нашла свою любовь на Франковщине. Поэтому сейчас я проживаю в прекрасном поселке Выгода. Мне здесь нравится, меня здесь никто не может достать из журналистов, из медиа и т.д. Никто сюда не хочет ездить. А я теперь в Киеве не живу и меня нельзя на такси привезти среди выходного и не дать мне отдохнуть. Соответственно, я счастлива, что могу находиться здесь", - рассказала Алена в своем Instagram.

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Она также подчеркнула, что жизнь вдали от столицы ей очень нравится и охарактеризовала ее так:

"Здесь много природы, я ею вдохновляюсь, провожу время наедине и вообще здесь классно. Я для себя открыла Франковщину как край. Мне нравится их украинский язык, нравится диалект, который здесь есть и вообще нравятся люди. Они какие-то особенно искренние".

Интересно, что пока рэперша не планирует возвращаться в Киев, ведь понимает, что там совсем другой у нее темп жизни.

"В Киев возвращаться не хочу, потому что там очень много работы, которая только отнимает время и не наполняет меня", - пояснила она.

Напомним, в прошлом году Alyona Alyona впервые показала своего нового бойфренда - музыканта Владимира. Она убеждена, что благодаря любимому ей удалось чувствовать себя более женственной.

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