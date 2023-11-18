Рэперша призналась, что не прячет любимого, но избегает публичности в этих отношениях.

Украинская рэперша Alyona Alyona впервые показала своего нового бойфренда-музыканта Владимира.

В интервью с Машей Ефросининой исполнительница призналась, что не прячет мужчину от публики, но не хочет публичных отношений. Это было совместное решение.

"Я его не прячу. Просто я не хочу об этом (отношениях – УНИАН) вести регулярный контент, сообщения какие-то делать и делать семейный блог, как у меня была попытка перед этим. Потому что это повлияло на отношения. Я получила опыт публичных отношений, это всегда морально давит на тебя. Я решила, что о следующих отношениях я не хочу рассказывать", - поделилась артистка.

Владимир - музыкант жанра электронной музыки. Пара выпустила совместный трек "Выброшу 2", но не планирует совмещать творчество. Рэперша призналась, что Владимир знаком с экс-бойфрендом Yoxden.

Отношения Alyona Alyona

Напомним, что недавно певица Alyona Alyona открыла для публики завесу отношений с ее бойфрендом. Мужчина играет в ее жизни очень важную роль, он вдохновил артистку на перемены.

Alyona Alyona убеждена, что благодаря любимому ей удалось чувствовать себя более женственной. Ведь именно это певица почти никогда не демонстрировала.

Она добавила, что эта трансформация ей очень нравится. Женщина начала испытывать душевное счастье: она кайфует, когда что-то делает на клумбе, стирает, вывешивает белье, готовит обед.

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