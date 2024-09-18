Артистка поделилась, как ей удается совмещать материнство и концертную деятельность.

Известная украинская певица Джамала поделилась фотографией с 3-месячным сыном Алимом, который родился в мае этого года. Исполнительница впервые рассказала, с какими сложностями многодетного материнства столкнулась.

В своем Instagram знаменитость опубликовала новое фото с малышом. На камеру звездная мамочка позировала в полосатом костюме, а на руках у нее сладко спал маленький Алим. Мальчик показался в белом комбинезоне.

В подписи к снимку артистка поделилась, что раньше она думала, что готова стать многодетной мамой. Она была уверена, что с третьим ребенком у нее не будет сложностей, ведь воспитывает уже двух сыновей: 6-летнего Эмира и 4-летнего Селима. Однако на материнство Джамалы повлияла война в Украине. Во время постоянных обстрелов и отключений света воспитывать детей и при этом оставаться в покое - очень сложно.

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Больше всего вторжение оккупантов повлияло на работу певицы. Раньше звезда могла путешествовать, ездить на гастроли с новорожденными сыновьями, а сейчас, когда воздушное пространство Украины закрыто, поездки с Алимом кажутся просто невозможными.

"Мой третий сыночек. Казалось бы, опыта уже должно было бы быть больше и легче с третьим ребенком, но нет. В наших реалиях появились новые задачи со звездочкой: война, постоянные тревоги, отключение света и тому подобное. Со старшими малыми я ездила, летала на гастроли: доехал до Борисполя, Жуляны и вжух - на месте. А сейчас? Сами знаете, до концертной площадки за рубежом 2-3 дня только дороги", - отметила Джамала.

Напомним, ранее Джамала показалась в Норвегии и умилила кадрами с 3-месячным сыном. Артистка поехала за границу на гастроли.

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