Артистка уехала за границу на гастроли.

Известная украинская певица Джамала, которая в мае стала многодетной мамочкой, показалась за границей. Артистка несмотря на то, что ее младшему сыну исполнилось только 3 месяца, не ставила на паузу карьеру и активно гастролирует по миру.

В частности, в своем Instagram исполнительница сообщила, что сейчас она находится в Норвегии. Это первая поездка артистки в эту страну. Знаменитость поделилась, что на днях она даст первый концерт в Норвегии.

Вместе со звездной мамочкой на гастроли поехал 3-месячный Алим. Джамала решила прогуляться по городу и опубликовала кадры из путешествия. На одном из фото она позировала на фоне пейзажей Драммена, Норвегия, и держала на руках маленького сына.

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По словам знаменитости, впервые за долгое время она смогла почувствовать покой и тишину, которых уже второй год нет в Украине. Поэтому, сейчас звезда наслаждается городом без тревог и чистым воздухом Норвегии.

"Ни тревог, ни генераторов. В такие моменты мне хочется плакать за нас всех и вспомнить, насколько это прекрасно жить без войны. Давно у меня было такое тихое утро. Давно я не позволяла себе таких фото. Алим в шоке от настолько чистого воздуха. Хочу, чтобы все жили жизнь", - отметила в подписи под кадрами исполнительница.

К слову, Джамала также воспитывает еще двух сыновей: 6-летнего Эмира и 4-летнего Селима. Мальчики остались с папой в Украине.

Напомним, ранее Джамала отказалась от дома по соседству с Монатиком и объяснила почему. Певица решила пока не расширять жилую площадь.

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