Инициатором романтических отношений была Осадчая.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая рассказали, как зарождались их романтические отношения и кто был инициатором.

В эфире "Сніданку з 1+1" супруги признались, что искра между ними пробежала еще на съемках шоу "Голос.Дети". Оказывается, что после съемок влюбленные могли вместе поужинать, а затем Юрий подвозил Катю домой.

Как призналась сама звезда 1+1 Осадчая, Горбунов первый ей признался в любви, но инициатором отношений все же была именно она. Как это произошло? В одной из программ Горбунов рассказывал, что после того как подвозил Катю домой, она несколько раз предлагала ему зайти в гости, но первые два раза он отказался, так как у него были другие планы.

На третий раз он все же зашел к ней на чай. Позже, говорит Юрий, супруга вспоминала ему ту ситуацию и в шуточной форме говорила, что если бы он и третий раз отказался, то она подумала бы, что он нетрадиционной ориентации.

Отметим, влюбленные поженились в 2017 году. В браке у них родилось двое сыновей Иван и Даниил. Также у Кати есть сын Илья от первого брака.

Напомним, ранее Горбунов нежно поздравил Осадчую с днем рождения.

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