В честь 39-летия своей супруги телеведущий показал поклонникам архивные кадры из семейного альбома.

12 сентября украинская телеведущая Екатерина Осадчая празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 39 лет. Супруг Кати Юрий Горбунов очень трогательно поздравил ее в своем блоге.

"С днем рождения, любимая! В нашей семье 12 сентября имеет особое значение! Это твой день! Я очень хочу, чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались! Ты заслуживаешь все лучшее!", - обратился Горбунов к своей любимой жене.

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Также он опубликовал архивные фото Кати и сыновей.

"Благодарю тебя за наших деток, за наших ребят! За то, что ты такая замечательная мама! Помни - я всегда рядом! Люблю тебя безгранично! И пусть скорее наступит большая победа!", - добавил Юрий.

Поклонники в комментариях присоединились к словам Горбунова и пожелали Осадчей всего самого наилучшего. Сама Катя поблагодарила супруга за такие теплые и важные слова.

Напомним, Юрий Горбунов выдал племянницу замуж за воина ВСУ. Свадьба, которая должна была состояться еще 26 февраля, перенеслась на сентябрь.

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