12 сентября украинская телеведущая Екатерина Осадчая празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 39 лет. Супруг Кати Юрий Горбунов очень трогательно поздравил ее в своем блоге.
"С днем рождения, любимая! В нашей семье 12 сентября имеет особое значение! Это твой день! Я очень хочу, чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались! Ты заслуживаешь все лучшее!", - обратился Горбунов к своей любимой жене.
Также он опубликовал архивные фото Кати и сыновей.
"Благодарю тебя за наших деток, за наших ребят! За то, что ты такая замечательная мама! Помни - я всегда рядом! Люблю тебя безгранично! И пусть скорее наступит большая победа!", - добавил Юрий.
Поклонники в комментариях присоединились к словам Горбунова и пожелали Осадчей всего самого наилучшего. Сама Катя поблагодарила супруга за такие теплые и важные слова.
Напомним, Юрий Горбунов выдал племянницу замуж за воина ВСУ. Свадьба, которая должна была состояться еще 26 февраля, перенеслась на сентябрь.