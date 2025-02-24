Подписчики снова начали бить тревогу, что пара уже не вместе.

Жена известного украинского ведущего проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко - показала новые фото без мужа.

Не секрет, что в последнее время в сети ходят слухи, что пара якобы не вместе. Подписчики заметили, что супруги давно не публиковали совместных фото и не появлялись на публичных мероприятиях.

А на днях обладательница титула "Мисс Украина-2016" подогрела слухи об их разводе. Александра показала новые кадры из одного из самых романтичных городов - Парижа.

Видео дня

"Железная леди на самом деле хрупкая... Это про ту, что 324 метра ростом", - подписала кадры Кучеренко, на которых позировала без мужа.

Реакция сети

Поклонники ведущей засыпали ее комплиментами. Однако некоторые все же решили поинтересоваться, до сих пор ли вместе Дмитрий и Александра в коменатрях под фото:

"Вы еще жена Дмитрия Комарова? Или уже нет. Не то, чтобы очень интересно, но все же интересно. Если этот персонаж стесняется такой шикарной женщины, то он просто дол**б"

"Они развелись"

"Боже, какая вы красавица"

"Вы потрясающая! Глаз не оторвать".

К слову, Комаров и Кучеренко поженились в мае 2019 года. Венчание пары состоялось в православном храме Иерусалима, а медовый месяц молодожены провели на Мальдивах. Пока они официально не комментируют слухи о разводе.

Напомним, ранее блогер Даша Квиткова ответила, свободно ли ее сердце.

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