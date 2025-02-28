Ведущий 'Мира наизнанку' Дмитрий Комаров вышел на связь после слухов о разводе

Он рассказал, чем занимался последнее время.

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров вышел на связь с поклонниками и рассказал, что 28 февраля состоится премьера нового сезона его программы.

По его словам, первый выпуск будет посвящен острову Змеиному, который стал символом силы украинцев с первого дня полномасштабной войны.

"Когда мы шли на лодке по Черному морю к острову, я думал о том, как этот путь регулярно преодолевают наши пограничники. Шторм, высокие волны, ледяные брызги и ветер в лицо. Лодку подбрасывает на несколько метров, и она падает на воду, как на асфальт, добавляя травм позвоночникам тех, кто и без этого ежедневно рискует попасть под обстрел. В какой-то момент я понял, что мы теряем лодку. Похоже, придется прыгать в ледяную воду", - рассказал Комаров.

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Ведущий добавил, что в новых выпусках он будет искать силу украинцев. На море и суше. На земле и даже под землей.

"Большая экспедиция начинается уже сейчас и первая остановка – остров Змеиный, на который еще нужно добраться", - подытожил Комаров.

Напомним, последнее время вокруг Дмитрия Комарова ходит немало слухов о его разводе с женой Александрой Кучеренко. Пара не комментирует свои отношения. Интересно, что они перестали "появляться" в соцсетях друг друга.

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