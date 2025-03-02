Долгое время ходят слухи, что известный украинский ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко уже якобы не вместе. Подписчики отметили, что звездные супруги давно не публиковали совместных фото и не появлялись на публичных мероприятиях. Более того, неоднократно замечали, что модель порой появляется в своих социальных сетях без кольца.
И пока ни Дмитрий, ни Александра официально не комментируют эту тему, обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов опубликовал информацию из судебного реестра, в котором есть заявление о расторжении брака пары. По его словам, скрины документов нашли подписчики.
"Разводятся... Нашли информацию в реестрах, что на развод подал именно телеведущий еще 1 января 2025 года", - отметил Беспалов.
Однако больше подробностей пока неизвестно.
К слову, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко поженились в мае 2019 года. Венчание влюбленных состоялось в православном храме Иерусалима. Позже молодожены улетели на Мальдивы, где провели медовый месяц. Ведущий старше модели на 14 лет.
Напомним, ранее жена ведущего Дмитрия Комарова показала новые фото без мужа.