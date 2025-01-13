Ведущего 'Мира наизнанку' Дмитрия Комарова заподозрили в разводе с женой

Поклонники тревожатся за пару.

Ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова заподозрили в разводе с женой, моделью и ведущей Александрой Кучеренко.

Как рассказала журналистка Наталья Тур, поводом для домыслов стало то, что пара не делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, а также Александра порой появляется в своих социальных сетях без обручального кольца.

"Они и сейчас держат свою личную жизнь под семью замками. С начала полномасштабной войны они не публикуют общие фотографии и не появляются вместе на мероприятиях. Вероятно, именно поэтому в какой-то момент начали появляться слухи, что Дмитрий и Александра уже не вместе. Более того, на некоторых снимках в сети Александра появляться без обручального кольца на пальце, и этим сильно тревожит поклонников. Также они оба избегают комментариев", - высказалась Тур.

Стоит отметить, что роман у них начался после проекта "Танцы со звездами", где они выступали в паре. В 2019 году они официально поженились, однако долго скрывали это.

Обвенчаться они планировали в Иерусалиме, куда полетели одним самолетом, но выбрали разные места, чтобы их не заметили вместе.

Напомним, ранее стало известно, куда исчез ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров.

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