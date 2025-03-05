Пара была в браке пять лет.

Звездная пара Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Влюбленные неоднократно доказывали, что разница в возрасте или расстояние не является помехой для настоящей любви и романтики. Однако в последнее время поговаривают, что ведущий проекта "Мир наизнанку" и модель больше не вместе. Более того, недавно в сети блогер показал заявление Комарова о расторжении брака.

И пока сами супруги официально не комментируют свою личную жизнь, УНИАН решил вспомнить, как Дмитрий сделал предложение Александре и где это произошло.

Предложение Дмитрия Комарова

Комаров отмечал, что всегда искал девушку, с которой они будут на одной волне. Поэтому после участия в проекте "Танцы со звездами", где Дмитрий и Александра танцевали в паре, все сложилось в один пазл. Любовь к путешествиям и совместные танцевальные номера объединили пару.

Видео дня

Долгое время они скрывали свои отношения от публики. Но однажды ведущий решил сделать предложение любимой. По словам Дмитрия, это решение было спонтанным. Утром он предложил Александре поехать вместе, но не сказал, куда именно.

"Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах - не мой стиль. Нужно более экстремально. Как у начинающего авиатора, у меня много друзей-пилотов, для которых не проблема устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю в прямом смысле слова - на высоте", - рассказывал о романтическом моменте Комаров в своем Instagram.

Но оказалось, что когда Саша увидела вертолет, то призналась, что никогда не летала на нем. Поэтому замысел Дмитрия был под угрозой. Об этом он писал так:

"Когда подвел ее к вертолету - это был шок, потому что раньше Сашка на вертолете не летала. Мой друг-пилот Сергей спросил одно: "Куда сажаем девушку - на переднее или заднее сиденье?". И вот тут мои планы чуть не сломались. Я хотел вручить обручальное кольцо без свидетелей, на заднем сиденье. Но при этом, сто раз летая на вертолете во время экспедиций, знал: вид спереди совсем другой. Отзываю Сергея в сторону и прошу: "Давай сначала Сашу посадим вперед, пролетим над Днепром вдоль Киева, покружимся над Межигорьем, развернемся над Киевским морем, вернемся и сядем. А потом сразу пересадим Сашу обратно и снова взлетим. Надо зависнуть в самой красивой точке с видом на Лавру, Печерск, Днепр и весь Киев. И повисеть минутку. Ок? Только причину не спрашивай".

Все это время Кучеренко ни о чем не догадывалась и наслаждалась видами Киева. Однако позже ее ждал сюрприз прямо в кабине вертолета.

"Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет закончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, Сергей зависает и подает мне сигнал. Чтобы пилот ничего не слышал, убираю гарнитуру. Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив - да? И надел кольцо на палец", - вспоминал ведущий и публиковал фото с предложения в своем Instagram.

Тогда Александра без колебаний согласилась выйти замуж за Комарова. К слову, позже роспись пары состоялась в Киеве, а венчание - в Иерусалиме. На праздник влюбленные пригласили всего 11 гостей - это были родные и друзья молодоженов.

Развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко

Слухи о разводе ведущего и модели появились несколько месяцев назад. Поводом для них стало то, что пара прекратила публиковать совместные фото и долгое время не появляется вместе на публике. Сам Комаров в последнее время сосредоточился на съемках нового сезона шоу "Мир наизнанку". Александра Кучеренко недавно улетела в Париж и показала новые фото в сети без мужа.

Напомним, ранее известный украинский актер Артур Логай рассказал о кризисах в супружеской жизни.

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