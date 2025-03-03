Близкий человек Дмитрия Комарова прокомментировал его развод с женой

По его словам, эта новость шокировала все их окружение.

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров разводится со своей женой, а на днях и вовсе "всплыл" документ, в котором говорится о том, что Дмитрий подал заявление на развод 1 января 2025 года.

Однако ни Дмитрий, ни его супруга Александра Кучеренко не комментируют свои отношения. Журналисты ТСН пытались узнать у пресс-службы знаменитостей подробности их личной жизни, но они отказались говорить об этом.

Поэтому журналисты обратились к окружению ведущего, чтобы все-таки подтвердить или опровергнуть слухи об их разводе.

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Человек, который не хотел называть свое имя, сказал, что еще летом у Комарова и Кучеренко все было хорошо.

"Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле, если это действительно правда, то это печальная новость", — сказал один из знакомых пары.

Отметим, Комаров и Кучеренко познакомились на шоу "Танцы со звездами". После завершения проекта они официально оформили свои отношения. В браке они состояли шесть лет, детей у них нет.

Напомним, ранее известный блогер показал заявление о расторжении брака Дмитрия Комарова и его жены.

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