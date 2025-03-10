Звездный обозреватель сообщил, что у Александры Кучеренко есть другой мужчина.

Известный украинский ведущий, звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и его жена - модель, танцовщица и журналистка Александра Кучеренко - были примером для многих украинцев в течение пяти лет. Однако в январе этого года распространились сплетни о разводе пары, которые они сами пока не комментируют.

На этот раз украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов распространил новую информацию об отношениях звезд. Звездный обозреватель сообщил, что у Кучеренко, которой телезвезда сделал предложение в 2019 году, есть отношения на стороне. Со ссылкой на собственные источники он утверждает, что у ведущей якобы есть мужчина, который живет за границей.

По его словам, Александра все эти годы была с ним в отношениях, а также блогер намекнул, что история любви пары, которая длилась пять лет, была ненастоящей. Его источники указывают, что брак модели и ведущей был фиктивным и выгодным для них обоих. Они отмечают, что для Александры отношения с Комаровым были нужны, чтобы никто не знал, с кем она на самом деле закрутила роман, потому что ее загадочный избранник, якобы очень влиятельный человек.

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В то же время доказательств этой информации Беспалов не предоставил. Сами знаменитости официально до сих пор не объявили о своем разрыве, но они давно не говорят о своих отношениях, не появляются вместе на публике и не публикуют совместные фото в сети. А недавно Александра подтвердила слухи о разводе, показавшись на новых кадрах без обручального кольца.

"Моя подруга работает с женой Комарова. Она мне рассказывала, что у Кучеренко в Европе много лет есть избранник-миллионер. Ему (Комарову - УНИАН) это нужно было для статуса, имиджа медийного, а ей, чтобы никто понятия не имел, с кем она на самом деле, потому что там влиятельный мужчина", - процитировал инсайдера звездный обозреватель.

К слову, по информации из реестра судебных решений, которую распространил Беспалов, инициатором расторжения брака стал Комаров. Он подал иск в суд 1 января 2025 года. Причины развода публично не разглашаются. Недавно приближенное к паре лицо отметило, что еще летом в отношениях супругов все было прекрасно и о разводе речь не шла.

Напомним, ранее УНИАН писал, как изменились Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко за пять лет в браке. За это время несколько изменилась внешность звезд, а также вместе они достигли еще больших высот в своих карьерах и положительно повлияли друг на друга.

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