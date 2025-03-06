Александра Кучеренко поделилась новым кадром в сети.

Украинская журналистка, модель и ведущая Александра Кучеренко, которая разводится с ведущим Дмитрием Комаровым, известным по программе "Мир наизнанку", вышла на связь. Звезда поделилась новым кадром в сети, на котором показалась без обручального кольца.

Знаменитость в последнее время редко делится кадрами в соцсетях, а новых совместных фото с Комаровым не было уже три года. Однако на этот раз Александра после командировки в Париже опубликовала новый снимок в своем Instagram, сделанный на работе.

На снимке Кучеренко показалась в студии телеканала, где она является ведущей программы о спорте. Модель выглядела замечательно на фото. Она улыбалась и демонстрировала, что сейчас счастлива.

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Правда, на руке звезды не было обручального кольца. Таким образом она подтвердила новости о разрыве с мужем. Фотографию журналистка подписывать не стала.

Отметим, что история любви пары началась на конкурсе красоты "Мисс Украина 2016", где Кучеренко стала победительницей, а Комаров - членом жюри. Они закрутили роман после участия в шоу "Танцы со звездами", а в 2019 году ведущий сделал предложение любимой.

Недавно в реестре судебных решений был зарегистрирован иск о разводе, поданный Комаровым, что подтвердило предыдущие слухи об их разрыве. В то же время пока ни телезвезда, ни его экс-избранница это никак не комментируют.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как изменились Кучеренко и Комаров за пять лет в браке. Кроме того, что немного изменилась внешность экс-супругов, они также достигли еще больших высот в своих карьерах и положительно повлияли друг на друга.

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