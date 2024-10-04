Дочь знаменитости поделилась кадрами в новом статусе.

Знаменитый американский рэпер Эминем, он же Маршалл Метерз, впервые станет дедушкой. Его единственная 28-летняя дочь Хейли Джейд Скотт беременна первенцем.

Радостную весть сообщила звездная дочь в своем Instagram. Хейли опубликовала трогательные кадры в новом статусе, которыми объявила, что совсем скоро она и ее муж Эван МакКлинток, которые поженились в мае этого года, станут родителями.

Супруги позировали на камеру на кухне. Пара нежно обнималась, а в руках у девушки был УЗИ-снимок. Пока что влюбленные держат в секрете пол ребенка.

"Мама и папа - 2025", - написала под фотографиями дочь Эминема.

Своему отцу Хейли сообщила о беременности интересным способом. Девушка подарила рэперу футболку, на которой было написано "Дедушка", а также показала УЗИ-изображение будущего малыша. В сети распространили видео этого момента. Заметно, что знаменитость был очень удивлен такой новости.

К слову, Хейли находится в отношениях с избранником с 2016 года. МакКлинток сделал девушке предложение в 2023 году, а через год они поженились. Свадьба состоялась в поместье Гринкрест в Батл-Крик, штат Мичиган. Среди приглашенных были самые родные люди пары.

Будущая мамочка родилась в отношениях Эминема и Ким Скотт. Она выросла в Детройте. Девушка получила образование в Мичиганском государственном университете, где изучала психологию. У нее также есть сводные сестры Алайна Мари Метерс и братья Стиви Лейн Метерс и Паркер Скотт.

Напомним, ранее Эминем выпустил новый трек "Houdini" и клип к нему. В видео рэпер встречается с собой 30-летним.

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