В видео рэпер показал трогательные кадры с дочкой: от ее детства до взросления.

Знаменитый американский рэпер представил клип на песню "Temporary" которая вошла в его последний музыкальный альбом "The Death of Slim Shady". Композицию и видео артист посвятил своей единственной родной дочери - 28-летней Хейли Джейд Скотт.

Трек артист записал вместе с американской певицей Скайлар Грей. Видео состоит из архивных кадров из детства Хейли. В частности, знаменитость показал в клипе девочку еще совсем маленькой и все этапы ее взросления вплоть до свадьбы.

На трогательных кадрах можно увидеть растроганного Эминема, который после встречи с дочкой в свадебном платье, заплакал от ее красоты.

"Правда в том, что больше всего меня пугает то, что я могу не успеть сказать все, что хочу, когда уже не буду здесь. Поэтому эта песня для Хейли", - такими словами начинает песню Эминем.

Еще одним моментом, который доводит до слез, стал фрагмент из клипа, когда Хейли сообщила отцу о своей беременности. Девушка подарила ему футболку с надписью "Дедушка" и УЗИ-снимок будущего ребенка. Кстати, Хейли уже также успела поделиться фото в новом статусе и показать своего мужа.

За 18 часов после премьеры клипа его уже посмотрели более 4 миллионов человек. В комментариях они высоко оценили новую чувственную видеоработу кумира:

"Это одно из самых чувственных музыкальных видео, которые я когда-либо видел"

"Вокала Скайлар Грей и рэпа Эминема достаточно, чтобы заставить взрослого мужчину плакать"

"Я все еще не могу поверить, что Хейли сейчас замужем. Я до сих пор представляю ее маленькой девочкой из клипа "Mockingbird"

"Эминем просто заставил миллионы людей заплакать"

Напомним, ранее Эминем выпустил новую песню "Houdini" и клип к ней.

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