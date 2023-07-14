Он уже преодолел один этап на пути к усыновлению.

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины пошел на фронт, прокомментировал свои планы усыновить ребенка. Несмотря на то, что военный разводится с женой, он не отказывается от этой идеи.

"Стою в очереди, чтобы пройти... Есть первый сертификат, который получил, и потом офлайн-собеседование должно быть. Я так понимаю, что с психологами, и они скажут, посоветуют, какой ребенок мне нужен. И так круто, что есть профессиональные психологи, которые тебе скажут: вот, лучше так, и ты будешь более полезным для этого ребенка", - поделился Салем в новом выпуске "ЖВЛ".

Ведущий также рассказал, что он очень уважает свою бывшую жену Марию. Вместе они прожили 17 лет, женщина родила от Салема дочь Санта-Луну.

"Я считаю, что она самая сильная женщина. Как и моя мама, как моя бабушка, как Луна", - рассказал о бывшей избраннице Салем.

Кстати, с дочкой он встретился совсем недавно. Салем не видел девочку почти с самого начала полномасштабной войны. Трогательный момент встречи военный показывал на видео. Он даже не сдерживал эмоции и плакал.

Салем усыновляет ребенка - что известно

Напомним, ранее военный рассказывал, что возьмет в семью девочку, родителей которой убили оккупанты. По словам Салема, он мог бы забрать ребенка к себе только после победы.

Впрочем, впоследствии стало известно, что ведущий разводится с женой после 17 лет брака. На фоне этого фаны Салема думали, что он отказался от планов усыновить ребенка.

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