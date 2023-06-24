Украинский телеведущий и бизнесмен Даниэль Салем, который сразу после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, впервые встретился со своей маленькой дочкой. Щемящий момент попал на видео.
Салем очень рад, что после настолько длительной разлуки у него появилась возможность обнять свою восьмилетнюю дочь по имени Санта-Луна.
На видео видно, что Салем встретил семью на вокзале. Он помог девочке сойти с поезда, взял ее на руки и крепко обнял.
"Когда замер весь мой мир! Я так долго ждал тебя! Я люблю тебя, моя кровь! Мария, спасибо тебе за это счастье. 8 лет назад ты сотворила чудо, за которое я всю свою жизнь буду тебе благодарен", - высказался Салем.
В комментариях многие поклонники поддержали мужчину, и разделили с ним этот момент радости.
Реакция соцсетей
- "Это самое милое, что я сегодня видела!"
- "Ну наконец-то! Просто до слез!"
- "Это очень трогательно!"
- "Идеальная семья! Счастья вам!"
Напомним, Даниэль Салем растрогал видео со спасением малыша на Херсонщине.