Об этом он сообщил в интервью.

Украинский ведущий и ресторатор Даниэль Салем, который сразу после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, сообщил, что разводится с женой. Такое решение они приняли после 17 лет брака.

Подробностями Салем поделился в интервью программе Неймовірна правда про зірок. Как отметил мужчина, они с женой Марией еще до 24 февраля 2022 года задумывались о расторжении брака и даже подавали документы, но потом бракоразводный процесс был поставлен на паузу.

"Мы сейчас проходим процесс развода. Мы это поняли еще до начала полномасштабного вторжения. Заявление было подано, но все поставили на паузу. Сейчас это проходим. В самих отношениях, да, меня было мало, но в семье - нет. Да, я исполняю обязанности, на первом месте они, потом я. Относимся друг к другу с большим уважением. Желаем друг другу счастья", - объяснил Салем.

Он намекнул, что в их личной жизни проблемой была ревность, которая исходила от обеих сторон.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Салем впервые с начала войны встретился со своей восьмилетней дочкой. Трогательными кадрами мужчина поделился в блоге.

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