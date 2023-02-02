Салем готовится удочерить 4-месячную девочку, которую спас из-под обстрела.

Украинский ведущий и воин Даниэль Салем намерен удочерить девочку, которая потерал родителей во время полномасштабного российского вторжения.

Ранее он уже говорил о своем желании подарить пострадавшему от войны ребенку шанс на счастливую жизнь, но, как оказалось, это не так просто сделать.

В интервью Славе Демину он рассказал, что сможет удочерить девочку только после окончания войны. По его словам, сейчас он даже опекунство не может оформить, так как его жена находится за границей. То есть ему не на кого оставить 4-месячную девочку, пока он защищает Украину на передовой.

"Эта девочка будет моей дочерью. Я уверен. Ей сейчас уже четыре месяца. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрела. Но это будет. Это очень интимная история для меня", – поделился Салем.

Он добавил, что его 7-летняя дочь Санта-Луна очень обрадовалась, когда узнала, что у нее будет сестричка.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал, как побратим спас ему жизнь во время контактного боя.

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