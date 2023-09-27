Певица записала дуэт с Василием Демчуком, на сцене они выглядели влюбленными.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер выступила на церемонии премии "Музвар". Звезда вышла на сцену в соблазнительном наряде, она исполнила свой хит "Очі", а также "зажгла" вместе с артистом Demchuk (Вася Демчук).

Вместе они записали песню "Цілуй". Артисты уже исполняли свой романтический трек на концертах, однако официальной премьеры еще не было. Впрочем, песня уже начала "вируситься" в сети и вовсе не из-за того, что понравилась фанам.

На фоне слухов об измене мужа Тринчер, блогера Александра Волошина, зажигательные танцы певицы с другим мужчиной выглядят довольно провокационно. Она пела рядом с Демчуком, а сам артист нежно обнимал ее за талию. При этом Тринчер смотрела артисту в глаза.

Сама звезда о новом треке с Демчуком пока ничего не рассказала. Есть ли между ними что-то большее, чем деловые отношения - остается загадкой.

Тринчер в объятиях певца - видео

Что известно об отношениях Тринчер с Волошиным

Напомним, недавно блогер Богдан Беспалов заявил, что Тринчер и Волошин могли расстаться. Он также говорил, что пара разошлась всего за год после свадьбы якобы из-за измены.

Впоследствии на эти слухи отреагировала сама Тринчер. Она сильно разозлилась и даже послала на три буквы всех, кто поверил словам Беспалова. А после этого певица напугала фанов, она показалась в больнице.

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