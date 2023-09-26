Что с ней произошло - пока неизвестно.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер попала в больницу. Знаменитость опубликовала в инста-сториз снимок из палаты, где она лежит под капельницей.

Поклонники были обеспокоены состоянием здоровья своего кумира, однако Тринчер пока не рассказала, что с ней произошло.

"Сегодня в сториз меня не ждите", - лаконично подписала фото артистка.

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Возможно, на ее состоянии сказался стресс, пережитый во время "разоблачения" ее семейной жизни с Александром Волошиным. А может у знаменитости просто возникли проблемы со здоровьем. Об этом станет известно позже.

"Разоблачение" Тринчер и Волошина

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что Тринчер и Волошин развелись еще до первой годовщины брака. По его словам, они уже давно не живут вместе. Скрывают знаменитости это, как продолжил Беспалов, потому что это репутационные риски для Тринчер. А причиной развода стала якобы измена.

Позже Аня отреагировала на эти слухи. Она сказала, что если бы любимый ей изменил, то сразу же вылетел бы из ее жизни.

Волошин добавил, что у них действительно кризисный период, но они до сих пор вместе.

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