Она оставила гневное сообщение в своих соцсетях.

Украинская певица Анна Тринчер опубликовала "историю" в Instagram с негативным контекстом. Она заявила, что осуждает и презирает людей, которые распространяют выдуманные факты.

Вероятно, Тринчер имела ввиду блогера Богдана Беспалова, который на своем YouTube-канале рассказал о ее разводе с Александром Волошиным. Однако конкретно его имени знаменитость не упомянула.

"Я абсолютно презираю, осуждаю и посылаю на х*й людей, которые занимаются распространением придуманных фактов и фальсифицируют реальность. Идите на х*й. Слушать это дерьмо, которое вам лью в уши - ваш выбор. Но, пожалуйста, не будьте массой, которой можно так управлять. Это тупо стремно", - написала Тринчер.

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Развод Анны Тринчер и Александра Волошина

Недавно супруги сообщили о кризисе в отношениях. Психолог посоветовал им разъехаться на какое-то время, но, как оказалось, на пользу им это не пошло.

Масла в огонь подлил и блогер Богдан Беспалов. Он сообщил, что близкие к окружению Тринчер люди передали ему информацию о ее разводе с мужем. По словам инсайдеров, пара уже давно вместе не живет. А скрывают они это потому, что это репутационные риски для певицы.

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