Знаменитости засветились с участником группы "Би-2".

Известный певец Валерий Меладзе и его брат - композитор и продюсер Константин Меладзе - засветились в компании одного из основателей российской группы "Би-2" Левы. Знаменитости встретились в Юрмале, Латвия.

Лева, как известно, осудил полномасштабное вторжение оккупантов и уехал из РФ. Вместе с женой Асей Штрайхер они стали гостями на концерте Валерия в Юрмале.

После выступления певца артисты сделали совместное фото в гримерке Меладзе. На кадре, который распространил участник "Би-2" в Instagram, позировал он, Валерий, Ася и Константин. В подписи под кадром Лева поблагодарил Меладзе за концерт.

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"Спасибо братьям Меладзе за прекрасный концерт в Юрмале. Наконец-то познакомился с Костей! Паланга, встречаемся вечером!" - написал исполнитель.

Стоит указать, что Константин впервые за долгое время появился на публике после развода с украинской певицей Верой Брежневой. Артистка поддержала Украину и прекратила концертную деятельность в РФ после 2022 года. Но ее экс-супруг почти не высказывается о войне в Украине. Известно лишь, что продюсер и исполнительница выставили на продажу свой элитный особняк под Москвой, чтобы разорвать связи с РФ.

Брат композитора Валерий в 2022 году выступил против вторжения России в Украину, за что россияне угрожали лишить его авторских отчислений из страны-агрессора. Однако впоследствии артист изменил свою позицию и сейчас молчит о войне.

Что касается Левы, то он в прошлом году заявил, что ненавидит россиян и назвал их убийцами. Артист не планирует возвращаться на родину. Он осудил путинский режим, а после своих концертов отдавал часть заработанных денег на помощь Украине.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал о конфликте с Меладзе. Женя Галич из группы O.Torvald ответил, удалось ли ему найти общий язык с артистом.

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