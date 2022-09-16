Сообщается, что супруги расстались еще летом.

В российских СМИ появилась информация о том, что украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Мелдазе развелись еще летом 2022 года.

Так, СМИ с отсылкой на блогершу массово пишут о том, что Брежнева и Меладзе официально расторгли свой брак. Ранее в сети догадывались о том, что у пары не все гладко, а сейчас эта информация якобы подтвердилась.

Кто-то из пользователей сети считает, что пара рассталась из-за разных позиций по войне в Украине. Брежнева осуждает преступный режим Кремля, а в начле войны и вовсе уехала в Польшу, где помогала беженцам. Меладзе, в свою очередь, молчит.

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Но есть и те, кто думает, что к Брежневой вернулся бумеранг. Напомним, что их отношения начались еще тогда, когда Меладзе официально был женат на Яне Сумм.

При этом ни певица, ни продюсер пока никак не комментируют свои отношения.

Отметим, в октябре 2015 года Вера Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в кругу близких людей.

Неоднократно Брежнева говорила, что хочет родить ребенка супругу, но ее смущает возраст.

Напомним, ранее экс-жена Меладзе Яна Сумм рассказывала, что у него с Брежневой все в порядке.

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