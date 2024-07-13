Этот день мальчик будет праздновать с родителями.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова трогательно поздравила своего сына Льва с днем рождения. Сегодня, 13 июля, мальчик празднует свое 3-летие.

Даша опубликовала совместные фото с именинником у себя в Instagram и написала, как появление сына изменило ее жизнь.

"Ровно три года назад моя жизнь изменилась к лучшему. Ты подсвечиваешь мне мои сильные стороны и стороны, над которыми мне надо еще работать. Ты каждый день учишь меня. Я узнала, что такое безусловная любовь. Я узнала, что такое ответственность. Я узнала, что такое терпение. Я узнала, что твои объятия или голос - могут исцелять. А самое главное, я узнала, что у счастья есть имя - оно твое, Лев. Быть твоей мамой - это лучшее, что со мной случилось. Спасибо, что выбрал меня", - отметила блогерша и показала новые совместные фотографии со Львом.

Видео дня

Также Даша отметила, что она и ее экс-супруг Никита Добрынин будут всегда любить и поддерживать сына.

К слову, накануне дня рождения мальчика, Добрынин ответил, что будет праздновать этот день с ним и бывшей женой.

"Конечно, это праздник Льва. Рядом должны быть его самые близкие. Бабушки, дедушки, прадедушка далеко, но и к ним сын периодически наведывается", - написал Никита.

Что подарили сыну звездные родители - они не отметили.

Напомним, ранее известная украинская певица впервые показала 6-летнего сына и поздравила его с днем рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: