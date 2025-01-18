Актриса прокомментировала очередную атаку россиян 18 января.

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская прокомментировала очередной утренний обстрел оккупантов сегодня, 18 января. Россияне нанесли удар по украинской столице, в результате чего значительные разрушения получила станция метро "Лукьяновская" и здания, и авто возле нее. Артистка показала последствия атаки и призналась, что чудом уцелела во время взрывов.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, снятые 18 января, на которых показала разрушения возле метро. На кадрах видно, что от баллистического удара захватчиков, в здании вылетели стекла и поврежден фасад, рядом горят авто, а также вокруг разбросаны обломки.

По словам Сумской, она едва не пострадала во время обстрела. Оказалось, что актриса живет неподалеку. Она слышала громкие взрывы и говорит, что дома "содрогались" от атаки.

Видео дня

"Киев сегодня с утра. Мы совсем рядом, наши дома содрогались", - написала знаменитость.

Также рядом с зоной поражения на "Лукьяновке" живет украинский психолог Елена Шершнева. Женщина рассказала о своих эмоциях, которые переживала во время обстрела врага, и назвала разрушения, которые нанесли оккупанты.

"Мощные взрывы. Сияние, как днем. Это враг снова атаковал нас баллистикой. Убиты четыре человека. Недалеко от моего дома - потоп и пожары (повреждены магистральный трубопровод и машины, стоявшие неподалеку), а станция метро разбита вдребезги", - написала Шершнева в своем Instagram.

К слову, в результате атаки россиян баллистикой по Киеву в Шевченковском районе поврежден жилой дом, а также административное здание, бизнес-центр, магазин и автомобили. Враг своим ударом убил нескольких человек, а также известно о пострадавших.

Напомним, ранее Ольга Сумская высказалась о домогательствах мужчин в начале карьеры. Актриса призналась, что получала непристойные предложения. Звезда объяснила, как вела себя в таких ситуациях.

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