Против певицы-предательницы открыли уголовное дело в Латвии.

В деле о самоубийстве бывшего мужа певицы-предательницы Анны Седоковой - Яниса Тиммы - появились новые детали. Об этом пишет издание Pravda Latvia.

Известно, что сейчас следственный комитет Латвии проводит расследование в отношении смерти 32-летнего баскетболиста. Однако на днях друг спортсмена Марк Пугачев обвинил Седокову в заказном убийстве.

"Следственный комитет Латвийской Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей", - написал Пугачев в своем Instagram.

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Он также добавил, что будет давать показания в суде против артистки. Марк предполагает, что Седокова могла нанять людей для убийства Яниса из-за квартир, которые купил баскетболист в Москве.

К слову, сама Седокова пока не комментировала такие заявления.

Что известно о смерти Яниса Тиммы

17 декабря 2024 года тело Яниса нашли в одном из отелей Москвы. Возле него был телефон и записка, в которой было написано: "Позвоните Анне". Известно, что накануне трагедии спортсмен поздравлял с днем рождения экс-супругу Анну Седокову, с которой официально развелся за неделю до самоубийства.

Похоронили Яниса в Риге 27 декабря. Седокова не приехала на прощание с бывшим, но ранее росСМИ писали, что она взяла на себя все финансовые расходы по похоронам.

Напомним, ранее молчунья и предательница Седокова показала реакцию своего сына на смерть экс-супруга.

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