Она попросила не распространять информацию о смерти Яниса.

Певица-предательница Анна Седокова отреагировала на новость о самоубийстве своего экс-супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Она опубликовала видео в Instagram, на котором со слезами на глазах рассказала о жизни с покойным. Также Седокова попросила не распространять информацию о его смерти, чтобы защитить от негатива своего сына.

"Я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня маленький ребенок. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, ничего не распространяйте", - сказала Анна.

Что известно о самоубийстве Яниса Тиммы

Как сообщают росСМИ, мертвого Яниса нашли в одном из отелей в Москве. Латвийский баскетболист покончил с собой через неделю после официального развода с Анной Седодоковой. Также известно, что накануне трагедии он поздравлял с днем рождения экс-супругу, а возле его тела нашли телефон и записку, на которой было написано: "Позвоните Анне".

К слову, пара поженилась в сентябре 2020 года и прожила вместе четыре года.

Напомним, ранее певица Седокова, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ, сбежала от мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: