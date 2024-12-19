Она решила помочь его семье, у которой нет больших средств.

Певица-предательница Анна Седокова, экс-супруг которой баскетболист Яниса Тимма недавно совершил самоубийство, оплатит транспортировку его тела из Москвы на родину спортсмена - Латвию.

Как сообщают росСМИ, ранее родные покойного оценили расходы в примерно миллион рублей (406 тысяч гривень), если мать Яниса договориться о спецрейсе. Однако у семьи баскетболиста нет таких больших средств, поэтому они просили помощи у его поклонников.

"В ближайшее воскресенье мама Яниса летит в Москву, чтобы организовать перевозку его тела. Но пока нет на что. Близкие баскетболисты собирают деньги в соцсетях - у них на это четыре дня. Отец Яниса, с которым они почти не общались в последнее время, денег тоже нет. Нам надо покрыть расходы на возвращение Яниса домой и на его похороны в Латвии. Несмотря на его выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны вам за любую поддержку", - рассказал друг Тиммы.

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Позже стало известно, что Седокова оплатит все расходы и поддержит семью бывшего.

"Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. Сейчас необходимую часть услуг, которую предоставляют специализированные организации, привлеченные для проведения похорон, уже оплачено".

Что известно о самоубийстве Яниса Тиммы

Как сообщают росСМИ, 17 декабря мертвого Яниса Тимму нашли в одном из отелей в Москве с запиской "Позвоните Анне". 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой через неделю после официального развода с певицей-предательницей Анной Седоковой, с которой прожил четыре года в браке.

Напомним, ранее певица-предательница Анна Седокова эмоционально прокомментировала самоубийство экс-супруга.

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