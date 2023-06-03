Актриса просит помогать украинским фондам и организациям.

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли призвала помогать Украине. Она отметила, что это стоит делать напрямую, отправляя деньги конкретным организациям и местным фондам, которые находятся в нашей стране.

"Национальные общественные организации в Украине получили только 0,003% средств, привлеченных на международном уровне. Эта модель должна измениться на более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает больше свободы самоопределения местным сообществам и гарантирует, что все средства от пожертвований идут на поддержку местной экономики. Местные организации с командами из сообществ, которые они представляют, предлагают наиболее эффективный, достойный и устойчивый способ поддержки сообществ, переживающих травмы и восстанавливающихся после войны, перемещения и изменения климата", - написала Джоли в Instagram.

Также актриса привела несколько примеров таких местных организаций. Джоли рассказала об украинской феминистской инициативе "Марш жінок". Это организация помогает женщинам по всем Украине, ее основала Елена Шевченко.

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Джоли рассказала и о CASERS. Эта украинская организация эвакуирует людей машиной скорой помощи с линии фронта и с деоккупированных территорий. Волонтеры осуществляют специализированную эвакуацию людей с особенными потребностями.

И третьей организацией, о которой рассказала Джоли, стал украинский проект GAR. В рамках проекты волонтеры и специалисты помогают людям с ограниченными возможностями. Они занимаются тем, что предоставляют инвалидные коляски и учат тех, кто живет с травмами спины, передвигаться самостоятельно.

В комментариях украинцы поблагодарили Джоли за поддержку. Пользователи пишут, что актриса много делает, напоминая миру о войне в Украине. Также комментаторы отметили:

"Мы очень ценим вашу поддержку"

"Спасибо за поддержку стольких невероятных инициатив"

"Я из Ирана и мне грустно видеть, что переживают украинцы".

Что Джоли говорит об Украине

В первые дни полномасштабной войны, которую против Украины развязала РФ, Джоли отметила, что молится за наш народ. Она выступила против российской агрессии. В апреле 2022 года Джоли приехала во Львов. Актриса посетила эвакуированных детей Луганщины, после чего показала всему миру осколок, который нашла маленькая девочка.

Джоли публично поддерживает Украину и даже носит кольцо с картой нашей страны. Летом 2022 года Джоли восхитилась украинским народом и его стойкостью.

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