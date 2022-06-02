Актриса поддерживает Украину в развязанной РФ войне.

Во время визита голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов ей подарили серебряное кольцо с картой Украины.

Так, знаменитость получила кольцо от украинского ювелирного завода "Оникс". Она сразу же надела его на безымянный пальчик.

"Очень рады, что нам удалось подарить наше фирменное кольцо "Карта Украины" Анджелине Джоли. Прекрасное упоминание о прекрасной стране", - говорится в описание к фото.

Напомним, в мае голливудская актриса Анджелина Джоли по доброй воли несколько дней находилась в Украине. Она посетила Львов, в котором встретилась с пострадавшими от войны детьми.

Позже в своих соцсетях она показала осколок бомбы, найденный в обстреливаемом Львове.

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