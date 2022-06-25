Голливудская актриса недавно посетила Львов по своей инициативе.

Оскароносная актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли дала интервью изданию Madame Figaro. В разговоре она восхитилась стойкостью украинцев.

"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", - подчеркнула звезда.

"Главное, что меня беспокоит прежде всего - права человека и беженцев", - уточнила Анджелина Джоли.

Отметим, Джоли носит серебряное кольцо с картой Украины, которое ей подарили во время визита во Львов.

Также добавим, что во время визита в Украину актрисе пришлось бежать в укрытие из-за воздушной тревоги. Когда объявили об опасности ракетного удара, волонтеры сразу же предложили Джоли проследовать в более безопасное место. Так, она вместе с толпой бежала в бомбоубежище.

Напомним, сыгравший Драко Малфоя в "Гарри Поттере" актер поддержал украинцев. В опубликованном видео он назвал президента РФ Владимира Путина злом и сравнили с главным злодеем поттерианы Лордом Волдемортом.

Также УНИАН сообщал, что голливудский актер Бен Стиллер посетил Украину. Он побывал во Львове и на Киевщине. По результатам визита он заявил - был шокирован увиденным в Украине.

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