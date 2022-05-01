Звезда приехала с подарками и не отказывала всем желающим в объятиях.

Голливудская звезда и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли, которую 30 апреля заметили во Львове, посетила эвакуированных с Луганщины детей. Актриса привезла в учебно-реабилитационный центр подарки.

Об этом сообщается на странице КЗ ЛОР НРЦ "Гармония" в Facebook.

"Актриса и ее команда прибыли к детям с подарками, хорошим настроением. Также госпожа посол пообщалась с детьми из Луганщины", - рассказали в реабилитационном центре.

На фото можно увидеть, что Джоли пообщалась с детьми и не оставила их без объятий. Звезда уделила внимание всем малышам, которые хотели побыть рядом с ней. В комментариях украинцы пишут, что они приятно поражены тем, какой доброй и отзывчивой является Джоли.

Визит Анджелины Джоли во Львов: что известно

Напомним, о том, что Джоли приехала во Львов, стало известно 30 апреля. Украинцы бурно отреагировали на визит актрисы и взорвали сеть десятками мемов.

Не могли обойти визит Джоли во Львов и российские СМИ, пропагандисты и чиновники. Так, Тина Канделаки отметила, что ее" воротит " от Джоли, а глава Роскосмоса Рогозин посвятил актрисе стихотворение.

Впоследствии стало известно, что Джоли во Львове пришлось бежать в бомбоубежище, а Потап резко ответил Канделаки, которую" тошнит " от звезды. Уже через несколько часов Jerry Heil и Kalush Orchestra спели песню для Джоли.