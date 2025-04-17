Певица после дня рождения обратилась к подписчикам в сети.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в 2022 году выступила против войны в Украине и политики Кремля, вышла на связь. Артистка, как известно, 15 апреля отмечала свой день рождения. После празднования она решила обратиться публично к своим подписчикам.

В последнее время исполнительница нечасто публикует контент в соцсетях, однако по случаю праздника 76-летняя звезда решила поделиться редким видео в своем Instagram. В нем знаменитость вспомнила своих поклонников и врагов.

После выезда за границу три года назад Пугачева столкнулась с критикой со стороны россиян. Они точно не ожидали, что певица сможет поддержать Украину и осудить путинский режим. Примадонне до сих пор "прилетает" в сети за ее позицию в комментариях под ее постами. Однако она сама почти не реагирует на критику.

В новом ролике Пугачева вспомнила своих врагов. Она с улыбкой на лице обратилась к хейтерам и с сарказмом поблагодарила их за то, что они "украшают ее жизнь разными красками". Не забыла артистка и о фанатах. Она выразила им благодарность за поздравления, пожелания и отметила, что в этом году получила рекордное количество приятных сообщений от поклонников.

"Дорогие мои друзья, все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывали и помогали организовать мне этот день рождения, спасибо вам! Это было замечательно, круто! Спасибо за смс-ки, за поздравления... Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам - вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками! А я, конечно, внутри - художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам", - сказала исполнительница.

К слову, уже три года Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми живет за границей. Сначала они уехали в Израиль, после чего переехали на Кипр. В России пародиста признали "иноагентом". Его жену также призвали внести в список так называемых "предателей" РФ, но пока этого не произошло. Российский депутат-путинист ранее предположил, почему звезду до сих пор не признали "иноагентом".

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева и их дети. В частности, в сети юморист опубликовал кадры с празднования дня рождения звезды за рубежом. Исполнительница показалась в стильном образе в трендовом цвете и удивила своим молодым видом.

Вас также могут заинтересовать новости: