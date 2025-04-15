Несмотря на осуждение войны и, хотя и нечастую, но поддержку Украины, певица до сих пор не попала в список "предателей" РФ.

Известная российская певица Алла Пугачева в 2022 году публично выступила против войны в Украине. Вместе со своим мужем - юмористом Максимом Галкиным - и детьми они выехали за границу, в частности, в Израиль. Несмотря на постоянное осуждение путинского режима артистку до сих пор не признали "иностранным агентом" в РФ. Российский депутат объяснил почему.

В стране-агрессоре 76-летнюю исполнительницу уже несколько раз пытались внести в список так называемых "предателей" России, которые не согласны с кровавой политикой Кремля и террором оккупантов. Поводом для признания ее "иноагентом" были негативные высказывания Пугачевой в адрес путинистов, комментарии об обстрелах украинских городов россиянами.

Однако все эти попытки были безуспешными. Несмотря на то, что Галкина наделили таким статусом еще три года назад, его жену в РФ "не трогают". Как известно, получение этого статуса обязывает маркировать свой контент соответствующими надписями, подавать отчеты по своим доходам и расходам, а также ограничивается доступ к активам в РФ.

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В комментарии для пропагандистских СМИ депутат госдумы РФ Виталий Милонов убежден, что певице удается обойти получение статуса "иноагента" из-за ее связей. Путинист утверждает, что за многолетнюю карьеру в террористической стране примадонна успела познакомиться со многими высокопоставленными лицами, которых она якобы и попросила не вносить ее в список. По его словам, он сам давно бы признал ее "иноагентом" и лишил всех регалий, но решение принимает Минюст.

"Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и до начала СВО она вполне комфортно чувствовала себя в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и понять ее ситуацию", - сказал путинист.

Напомним, ранее Пугачева снова спела и выпустила песни о войне. Россияне уже отреагировали на премьеры от певицы и приписали треки нападению на Украину. Однако на самом деле в песнях речь идет о совсем других событиях.

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