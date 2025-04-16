Он поделился новыми семейными кадрами в сети.

Российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабной войны уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из страны-агрессора, показал новые семейные фотографии.

На днях артистка Алла Пугачева отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 76 лет. Ее муж решил показать в своем Instagram, как выглядела именинница на праздновании. В частности, певица выбрала короткое платье красного цвета и дополнила его широким поясом. Также к праздничному образу она добавила красные колготы и аксессуары.

"В греческом танце", - подписал фото Галкин.

Видео дня

Юморист решил опубликовать и новые фото с детьми Лизой и Гарри, которые заметно подросли. Они также присутствовали на вечеринке.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков", - написал кадры Максим.

К слову, Максим Галкин и Алла Пугачева публично осудили преступный режим диктатора. После этого юмориста признали "иноагентом" в РФ. Звездные супруги часто реагируют на атаки россиян по Украине и выражают сочувствие украинскому народу. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которым 11 лет.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показался в компании Аллы Пугачевой в ресторане.

Вас также могут заинтересовать новости: