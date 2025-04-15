Юморист поздравил избранницу с важным праздником.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который ранее отреагировал на удар РФ по Сумах, публично обратился к своей избраннице - певице Алле Пугачевой - в сети. Артист показал, как сейчас выглядит исполнительница.

В своем Instagram россиянин опубликовал новые кадры со своей женой. Супруги позировали на камеру на яхте, вероятно, на Кипре, где они сейчас живут. Как известно, в 2022 году пара с детьми - Елизаветой и Гарри - уехали в Израиль. Однако в последнее время они живут на острове.

Пугачева показалась в черном наряде, который состоял из удлиненной туники и лосин. Ее возлюбленный на снимках был одет в черной рубашке и черных классических брюках.

Видео дня

Снимками Галкин поделился по случаю дня рождения артистки. Сегодня, 15 апреля, ей исполнилось 76 лет. Невозможно не заметить, что Пугачева выглядит довольно молодо в своем возрасте.

В подписи к фото шоумен поздравил супругу с праздником. Он написал: "С днем рождения, любимая!". Сама исполнительница уже ответила мужу: "Ты самый лучший! Люблю".

Также к поздравлениям присоединилась и дочь-молчунья примадонны - певица Кристина Орбакайте. Она опубликовала в своем Instagram архивный ролик с мамой, созданный много лет назад, когда артистка еще выступала на сцене и жила в России. Видео сопровождалось нарезкой из лучших хитов Пугачевой.

"С днем рождения, мама", - написала Орбакайте и добавила смайлик в форме красного сердечка.

Отметим, что Галкин и Пугачева в 2022 году покинули РФ и выехали за границу. Три года они выступают против войны и осуждают путинский режим. За проукраинскую позицию юмориста признали "иноагентом" в России. Пока что возвращаться в страну-агрессорку супруги не планируют.

Напомним, ранее в РФ ответили, почему Пугачеву до сих пор не признали "иноагентом". Несмотря на осуждение войны и, хотя и нечастую, но поддержку Украины, певица до сих пор не попала в список "предателей" РФ. Российский депутат предположил, что все дело в связях звезды, которые появились у нее за время жизни в России.

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