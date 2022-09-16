Мазур поблагодарила каждого за поддержку Родины и подчеркнула, что эти полгода войны дали ощущение необъятной любви к украинцам.

Известная украинская телеведущая и звезда 1+1 Алла Мазур в день рождения записала видеообращение к украинцам, призвала не сдаваться перед обстоятельствами, бороться за жизнь и заинтриговала возможными переменами во внешности.

Любимица миллионов украинцев всех поколений независимости 16 сентября отмечает свой день рождения. Традиционно Алла вышла на связь в своих соцсетях и сделала видеообращение.

Мазур поблагодарила каждого за поддержку Родины и подчеркнула, что эти полгода войны дали ощущение необъятной любви к украинцам. Также Алла обратилась с особыми словами к тем, у кого свой, критический отсчет времени с момента выявления онкозаболевания: "Обнимаю вас с верой и молитвами! Помните: у человека можно отобрать все, кроме одного - воли. И воли избирать свое отношение к обстоятельствам. Рак излечим. Знайте это. Не молчите о своем диагнозе! И не бойтесь обращаться за помощью. Силы прибудут".

Видео дня

Телеведущая вдохновила и заинтриговала возможными переменами во внешности - задумывается над длинными волосами. В 2019 году, когда Алла Мазур рассказала о своей победе над онко, ее невероятные фотографии в новом модном образе с короткой прической после химий для украинской версии французского журнала Marie Claire, - вдохновили тысячи людей поверить в выздоровление.

"Я вот уже не успеваю поправлять свою короткую прическу, потому что очень быстро отрастают кудри - и даже задумалась о варианте длиннее", - говорит Алла Мазур в своем видеообращении.

Также Алла обратила внимание на актуальные потребности тех, кто выздоравливает от онко. Лекарства, которые по потребностям в этом году закупило государство - ожидаются только начиная с ноября. И сейчас многие онкоцентры выживают благодаря гуманитарке. Ведущая обратилась к фармацевтическим компаниям не прекращать гуманитарные поставки лекарств в Украину.

"Я прошу также сегодня каждого из вас, дорогие мои друзья - поддержать фонд Inspiration Family, соучредитель которого Инесса Матюшенко. Она сама одержала победу. И сейчас работает над тем, чтобы объединить усилия государства, врачей, пациентов и общественного сектора. Сейчас фонд собирает средства на важный препарат Капецитабин: его критически не хватает. Если можете - сделайте свой маленький или большой вклад. И мы вместе - подарим новые счастливые дни рождения - еще многим и многим нашим землякам", - призывает Алла Мазур.

Ранее звездная телеведущая канала "1+1" Алла Мазур появилась в эфире с ультракороткой стрижкой. Более года она боролась с онкологическим заболеванием. Мазур подчеркнула, что своим поступком хочет вдохновить других принять и любить себя.

Алла Мазур: чем известна ведущая

Алла Мазур стала ведущей первого в истории эфира ТСН 1 января 1997 года. Сейчас ведет недельную информационно-аналитическую программу "ТСН. Тиждень". Имеет рекордных шесть профессиональных наград "Телетриумф", а по рейтингу журнала "Фокус" - одна из самых успешных женщин Украины и самая влиятельная женщина-телеведущая.

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