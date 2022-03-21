Телеведущая обратилась к российским оккупантам.

Украинская телеведущая Алла Мазур призвала российских оккупантов остановить катастрофу в Мариуполе и дать людям возможность выбраться из этого ада.

"Боль. Ужас. Отчаяние. Смерти близких. Нескончаемые взрывы и обстрелы... Больше 350 тысяч мариупольцев в укрытиях и подвалах уже третью неделю в полной блокаде! Без связи, света, тепла, еды, воды... Каких-либо средств и шансов на выживание. И, самое страшное – почти угасшая надежда. Надежда, что этот ужас закончится. На то, что мир услышит крик Мариуполя! Мы просто не имеем права об этом молчать", - написала Мазур в Instagram.

Также она обратилась к оккупантам с просьбой открыть эвакуационные коридоры и не стрелять по мирным жителям.

"Кто бы ты ни был. Бизнесмен, политик, студент, дипломат, активист, блогер… Люди, кричите вместе с нами! Просите! Помогите остановить катастрофу в Мариуполе! Российские военные, дайте людям шанс выйти из ада – откройте эвакуационные коридоры! Не стреляйте! США, Европа! Посмотрите, что происходит с мирными жителями, с женщинами, с детьми в Мариуполе! Не допустите геноцид украинцев! Требуйте от России открыть гуманитарные коридоры и выпустить людей! Мариупольцы должны жить", - добавила Мазур.

Вас также могут заинтересовать новости: