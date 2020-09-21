Звездная телеведущая канала "1+1" Алла Мазур появилась в эфире с ультракороткой стрижкой. Более года она боролась с онкологическим заболеванием.
Мазур подчеркнула, что своим поступком хочет вдохновить других принять и любить себя, говорится в сюжете ТСН.
Рак молочной железы у телеведущей диагностировали около года назад. После этого она все время поддерживала женщин, столкнувшихся с такой же болезнью.
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Я хочу попытаться показать, что наши ультракороткие стрижки после борьбы с болезнью могут быть стильными и модными. Преодолев рак, можно остаться интересной, красивой и современной женщиной. Я надеюсь, что это их вдохновит, – поделилась Мазур.
Справка УНИАН. Алла Мазур стала ведущей первого в истории эфира ТСН 1 января 1997 года. Сейчас ведет недельную информационно-аналитическую программу "ТСН. Тиждень". Имеет рекордных шесть профессиональных наград "Телетриумф", а по рейтингу журнала "Фокус" - одна из самых успешных женщин Украины и самая влиятельная женщина-телеведущая.
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