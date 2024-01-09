Мужчина не признает своей вины.

Французского актера Сэмюэля Тейса, который известен своей ролью в фильме "Анатомия падения", получил приз "Золотая камера" Каннского кинофестиваля и семь наград на международных кинофестивалях, обвиняют в изнасиловании коллеги. Во время съемок одной киноленты он якобы совершил сексуальное насилие. Об этом пишет издание Variety.

По слухам, это могло произойти летом после вечеринки, которая состоялась в квартире с участием актеров и съемочной группы. Один мужчина из съемочной группы выпил лишнего и остался на ночь в квартире. Он утверждает, что утром Тейс изнасиловал его. Сам же Сэмюэль говорит, что сексуальный контакт состоялся с согласия обеих сторон. Однако мужчина все же решил подать в суд на актера и сказать об этом инциденте.

Продюсер фильма "Клянусь" Кэролайн Бонмаршан приняла меры по этой ситуации. В результате, Тейс был отстранен от съемок и переведен на дистанционную работу. Другие участники съемочного процесса ситуацию не комментируют.

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Интересно, что адвокат актера подчеркивает, что это все клевета.

"Не было никаких элементов, которые могли бы квалифицировать то, что произошло, как сексуальное насилие", – сказала она.

Расследование пока продолжается. Суд еще не вынес окончательного приговора.

Напомним, недавно актер Ален Делон решил подать иск на своего сына Энтони. По словам актера, сын сказал ложную информацию о его состоянии здоровья. Мужчина хочет наказать своего потомка за ложь.

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